Collisione tra due pullman al terminal dell’Università

Nel pomeriggio di ieri, al terminal bus del campus dell’Università degli Studi di Salerno, due pullman sono entrati in collisione all’interno dell’area di fermata. L’incidente ha causato un momento di preoccupazione tra gli studenti e il personale presente, ma non si sono registrate ferite gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine.

Paura tra studenti e pendolari al capolinea del campus dell'Università di Salerno. Nessun ferito. Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri presso il terminal bus del campus dell'Università degli Studi di Salerno, dove due pullman sono entrati in collisione all'interno dell'area di fermata. L'episodio si è verificato in una zona molto frequentata da studenti e pendolari che ogni giorno utilizzano il capolinea per raggiungere il campus universitario. Il rumore dell'impatto ha attirato l'attenzione di numerose persone presenti sulle banchine del terminal. In molti si sono avvicinati ai mezzi per capire cosa fosse accaduto. Lo scontro ha provocato danni evidenti ai pullman, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri.

