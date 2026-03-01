Oggi i sentieri del Cai si arricchiscono di una nuova presenza con il duca Federico, il cui inconfondibile profilo è ora visibile lungo i percorsi del comune di Urbino. L’iniziativa coinvolge escursionisti e appassionati di montagna, che potranno ammirare questa figura storica mentre percorrono i sentieri locali. La presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina, coinvolgendo rappresentanti del Cai e dell’amministrazione comunale.

L’inconfondibile profilo del duca Federico da oggi è anche lungo i sentieri del comune di Urbino. Il logo è stato infatti inserito nella segnaletica nuova di zecca installata in quattro aree del territorio comunale nell’ambito del progetto Urbino Outdoor, presentato alla stampa ma di fatto già attivo: sono sette i percorsi CAI mappati, segnalati sul posto e georeferenziati che chiunque può percorrere a piedi o in bici e con la cartina alla mano, reperibile gratuitamente negli info point e online. "Urbino Outdoor nasce come progetto finanziato dall’UNESCO nel 2023 col mio predecessore Roberto Cioppi – spiega l’assessore al turismo Francesco Guazzolini – ed ora dopo alcuni anni di lavoro è operativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sentieri del Cai con il duca per “Urbino Outdoor“

Leggi anche: L'impegno del Cai Forlì: nuova segnaletica e manutenzione su 120 chilometri di sentieri

La nostra Aconcagua con Alessandro e Lorenzo del Bene e il CaiArezzo, 7 gennaio 2026 – Mercoledì 14 gennaio alle 21 a Palazzo Pretorio di Sansepolcro incontro con il Cai su La nostra Aconcagua con Alessandro e...

Tutto quello che riguarda Sentieri del Cai.

Temi più discussi: Sentieri del Cai con il duca per Urbino Outdoor; Un cammino che continua: il saluto del direttore de Lo Scarpone; Patto Monti Sibillini e Cai: priorità migliorare i sentieri e monitorare i rifugi; I Sentieri Frassati su TV2000 con Antonello Sica e don Francesco Pierpaoli.

Tutti i sentieri di montagna sulla nuova app del CaiROMA - Più di 7mila chilometri di percorsi e sentieri di montagna con oltre 500 tappe sono stati inseriti nella nuova app Mappa Digitale del Sentiero Italia CAI, realizzata da Webmapp in ... ansa.it

Domenica 22 giugno la giornata del Sentiero Italia con i volontari del Cai di Sansepo lcr o e ArezzoArezzo, 17 giugno 2025 – Domenica 22 giugno la giornata del Sentiero Italia con i volontari del Cai di Sansepo lcr o e Arezzo Dimostrazione aperta a tutti su come si mantengono i tracciati. Ogni anno ... lanazione.it

Visit Monti Prenestini: gli interventi del CAI sui sentieri della rete escursionistica del territorio Torna a vivere il sentiero 509B dei Monti Prenestini. Proseguono, nell’ambito del progetto Visit Monti Prenestini, gli interventi del CAI – Sezione di Palestrina sui sentie facebook