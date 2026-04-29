Manfredonia oggi pomeriggio la discussione su richiedenti asilo in Consiglio Comunale
Oggi pomeriggio alle ore 15, nel Consiglio Comunale di Manfredonia, si terrà una discussione in merito alla presenza di richiedenti asilo nel territorio. La convocazione riguarda una questione di rilievo, e si invita la cittadinanza a partecipare all’incontro. La riunione si svolgerà presso la sede dell’assemblea comunale, dove si affronteranno i temi legati alla gestione e alle implicazioni della presenza dei richiedenti asilo.
In considerazione della notevole importanza della questione, invitiamo i cittadini a partecipare al consiglio comunale, convocato per questo pomeriggio, alle ore 15.00, nella sede municipale, in Piazza del Popolo. Chiediamo, inoltre, al sindaco ed al presidente del consiglio, in segno di rispetto, nei confronti. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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