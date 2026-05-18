Uomini e Donne | Gloria attacca Cristina con un insulto e fa esplodere lo studio

Durante la recente puntata di Uomini e Donne, il confronto tra Gloria e Cristina si è acceso nel giro di pochi minuti. Le due donne si sono scambiate accuse, e a un certo punto Gloria ha rivolto un insulto a Cristina, scatenando una reazione immediata del pubblico. La conduttrice Maria De Filippi è intervenuta per cercare di riportare la calma e gestire la situazione, che si è fatta molto tesa. Lo scontro ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti in studio.

Durante la nuova puntata di Uomini e Donne lo scontro tra Gloria e Cristina degenera rapidamente: volano accuse e un insulto scatena la reazione del pubblico e l'intervento di Maria De Filippi. Nuova puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 18 maggio 2026, con al centro scontri accesi, nuove frequentazioni e decisioni che iniziano a delineare il finale di stagione. In studio, come sempre, la conduzione di Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, con la presenza di Tinì Cansino. Lo scontro tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti infiamma lo studio La settimana riparte esattamente da dove si era interrotta: lo scontro tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti, con l'intervento pungente di Tina Cipollari che alimenta ulteriormente la discussione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e Donne, Trono Over - I dubbi di Cristina nei confronti di Antonio

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