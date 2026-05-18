Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne si è verificata una discussione accesa tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta. La lite è iniziata con insulti e accuse tra le due. La conduttrice ha cercato di calmare gli animi, ma la tensione tra le due è rimasta palpabile. La discussione ha attirato l’attenzione degli altri presenti in studio. La puntata si è conclusa con la conclusione della discussione, lasciando una sensazione di nervosismo tra i protagonisti.

Nella precedente puntata di Uomini e Donne c'era stato un battibecco tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta. Quest'ultima aveva detto che a differenza della dama non si accontenta perché ha gusti difficili, dopodiché ha detto che secondo lei Gloria recita. Nella puntata di oggi è scoppiata una discussione accesa tra le due dame, visibilmente infastidita Gloria Nicoletti ha detto: "Come si permette Cristina di dirmi che io prendo uno a caso, me lo bacio e addirittura ci vado pure oltre e sarebbe tutta una recitazione". A detta sua Cristina Tenuta non sta bene e le ha fatto un complimento chiamandola Barbie perché in realtà sembra più sua sorella Skipper. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, furiosa lite tra Gloria e Cristina in studio: “Non sta bene, è vergognoso”

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