Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti ha riferito che la conoscenza con Alessandro sta andando avanti senza problemi. In risposta, Cristina Tenuta ha commentato che ha dimenticato in fretta il cavaliere con cui stava frequentando in precedenza. La discussione tra le due si è intensificata quando Cristina ha detto a Gloria di stare zitta, aggiungendo che a lei piacciono i soldi.

La dama si chiede come abbia fatto a voltare pagina così velocemente dal momento che solo una settimana fa ha litigato in modo animato con Antonio dietro le quinte dando l'impressione di essere molto interessata. Gloria ha fatto sapere che a farla arrabbiare era stata la presa in giro, subito dopo ha rivelato una segnalazione ricevuta su Cristina. La dama ha fatto sapere che un ragazzo ha sentito una sua conversazione con Antonio durante la quale parlava male di Gianni Sperti, Tina Cipollari, di Marco e di lei. Lei non ha negato, ha infatti detto che è possibile che l'abbiano sentita parlare male di loro. Cristina Tenuta si è poi giustificata dicendo che si è sentita la falsa della situazione nella precedente puntata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, scoppia la lite tra Gloria e Cristina: “Stai zitta, a te piacciono i soldi”

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