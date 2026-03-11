Durante la registrazione di oggi a Uomini e Donne, si è verificata una lite intensa tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, con la dama che ha pronunciato l’accusa “Sei falso” prima di abbandonare lo studio. La discussione ha coinvolto i due protagonisti, creando scompiglio tra gli altri presenti. La scena si è conclusa con l’uscita di Elisabetta dalla trasmissione.

È scoppiato un litigio alquanto animato oggi a Uomini e Donne tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Il motivo? Lei è sbottata non appena ha scoperto che la sera prima lui è uscito con due dame. In studio ha rivelato che fino alle 19 della sera prima le ha chiesto per l'ennesima volta di lasciare il dating show con lui ripetendole che è la donna della sua vita. Con tono piuttosto nervoso lo ha accusato di essere bugiardo, ipocrita e falso. Anche il cavaliere l'ha duramente attaccata dicendole che è lei quella falsa e senza carattere. Infastidita dall'atteggiamento dell'uomo la dama si è innervosita sempre di più, al punto da sentire l'esigenza di lasciare lo studio per evitare di far degenerare ancora di più la situazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, lite furiosa tra Elisabetta e Sebastiano: “Sei falso”, la dama lascia lo studio

