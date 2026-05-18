Uno schifo di persona Sonia Bruganelli la figlia operata | sfogo durissimo contro il famoso

Da caffeinamagazine.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diversi giorni di silenzio, Sonia Bruganelli è tornata sui social con un messaggio che ha suscitato molte reazioni. La donna ha condiviso immagini e parole riguardanti la sua esperienza personale legata a un intervento chirurgico della figlia. Nel suo intervento, ha espresso un forte sentimento di rabbia nei confronti di una persona che ha definito in modo negativo. La sua comunicazione è stata diretta e senza filtri, lasciando trasparire un forte stato emotivo.

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Dopo giorni di silenzio, il ritorno sui social di Sonia Bruganelli ha il sapore di un racconto intimo e doloroso, fatto di immagini e parole che lasciano poco spazio all’interpretazione. L’ex opinionista ha scelto Instagram per aggiornare i suoi follower su un momento estremamente delicato: la figlia Silvia è ancora ricoverata in ospedale ed è stata sottoposta a un intervento, come si intuisce chiaramente dai contenuti condivisi. Lo scatto pubblicato nelle storie colpisce per la sua semplicità e per la forza emotiva. In bianco e nero, Sonia stringe la figlia e la bacia con una tenerezza quasi sospesa nel tempo. Sullo sfondo, però, la realtà è evidente: una stanza d’ospedale, i macchinari, il letto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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