Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, all’interno di un ospedale, è stato rubato il Pegaso d’Oro, un premio simbolo del lavoro e del sacrificio di medici e infermieri. L’episodio si è verificato sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza e a pochi metri dalla portineria, che rimane aperta 24 ore su 24. I responsabili hanno infranto una teca di cristallo per sottrarre il riconoscimento, lasciando un gesto che ha suscitato clamore nella comunità locale.

Massa, 18 maggio 2026 – Hanno infranto una teca di cristallo nel cuore dell’ospedale, sotto gli occhi delle telecamere e a pochi metri dalla portineria presidiata giorno e notte. Insieme al ‘ Pegaso d’oro ’, trafugato nella notte tra sabato e domenica all’ospedale Apuane di Massa, i ladri hanno portato via qualcosa di più prezioso di una medaglia: un simbolo collettivo di sacrificio, dolore e rinascita dopo gli anni più duri della pandemia. Il furto con scasso è avvenuto intorno alle 23.30 nella hall del Noa. Teca distrutta con una mazza. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, due uomini sono entrati contemporaneamente nella struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uno “schiaffo” all’ospedale: rubato il Pegaso d’Oro, simbolo del sacrificio di medici e infermieri

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