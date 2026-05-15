Timbravano il cartellino e poi andavano via dall'ospedale | 4 medici e 2 infermieri sospesi a Caserta
La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la sospensione per 12 mesi di quattro medici e due infermieri che, secondo le indagini, timbravano il cartellino e poi lasciavano l'ospedale senza svolgere le proprie mansioni. La misura cautelare interdittiva è stata applicata nei confronti di tutti e sei i sanitari coinvolti, che sono stati temporaneamente allontanati dall’ambiente di lavoro. L’indagine riguardava comportamenti ritenuti non conformi alle norme professionali e alle regole di servizio.
Per i sei sanitari, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'attività per 12 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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