Timbravano il cartellino e poi andavano via dall'ospedale | 4 medici e 2 infermieri sospesi a Caserta

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la sospensione per 12 mesi di quattro medici e due infermieri che, secondo le indagini, timbravano il cartellino e poi lasciavano l'ospedale senza svolgere le proprie mansioni. La misura cautelare interdittiva è stata applicata nei confronti di tutti e sei i sanitari coinvolti, che sono stati temporaneamente allontanati dall’ambiente di lavoro. L’indagine riguardava comportamenti ritenuti non conformi alle norme professionali e alle regole di servizio.

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