A Torino, il mercato della Juventus si presenta ancora confuso, con movimenti di giocatori in entrata e in uscita che si intrecciano. Recentemente si sono fatte avanti discussioni riguardo a una posizione che, fino a poco tempo fa, sembrava ormai stabilizzata. La situazione si evolve, mentre i club e gli agenti continuano a negoziare e a valutare le opzioni disponibili. Le decisioni definitive su alcuni trasferimenti sembrano ancora lontane, lasciando spazio a ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

di Alessio Lento Dalle parti di Torino, il mercato in entrata e in uscita si ingarbuglia attorno a una posizione che fino a poche settimane fa sembrava saldamente definita. La porta della Juventus potrebbe presto cambiare volto, ma non nel modo semplice che molti tifosi immaginano: qui c’è chi potrebbe arrivare e chi, a sorpresa, potrebbe restare. Il ritmo delle trattative non lascia tregua, gli uomini mercato sono in continuo confronto con lo staff tecnico, mentre le voci e i nomi si intrecciano ogni giorno di più. Accordo con Alisson: le ultime. Il nome che sta animando il dibattito è chiaro: la Juventus insegue Alisson, l’esperto portiere brasiliano che per anni ha protetto la porta del Liverpool. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Uno arriva, l’altro resta: porte girevoli alla Juventus, Spalletti ha deciso

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