Migranti addio sbarchi e porte girevoli Fidanza | dal successo italiano uno standard europeo Le toghe si adeguino

Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento sui rimpatri, segnando un cambiamento nella gestione dei flussi migratori. In un’intervista, un rappresentante politico italiano ha commentato che questa decisione potrebbe diventare un modello per altri paesi europei. Fidanza ha affermato che il risultato ottenuto in Italia rappresenta uno standard da seguire a livello europeo, invitando le autorità giudiziarie a adeguarsi.

Per Carlo Fidanza, intervistato da Il Tempo in edicola oggi, il voto del Parlamento europeo sul nuovo regolamento rimpatri segna la fine di un’epoca per la gestione dei flussi migratori. Secondo l’europarlamentare, (capodelegazione di Fratelli d’Italia Ecr a Bruxelles e a Strasburgo), infatti, l’adozione del “modello Albania” a livello comunitario non è solo una vittoria politica del suo riferimento partitico o del governo italiano, ma il riconoscimento oggettivo e pragmatico di una metodologia individuata da Roma e concordata già con Tirana, basata sulla deterrenza e sulla certezza dell’espulsione. Ma procediamo con ordine. Migranti, il “Modello Italia” conquista Bruxelles: la svolta sui rimpatri spiegata da Fidanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, addio sbarchi e porte girevoli. Fidanza: dal successo italiano uno standard europeo. Le toghe si adeguino Articoli correlati Rinascita, porte girevoli. Pollone è vicino all’addio. Nel mirino c’è RiismaÈ una Dole che cambia ma che stenta a ritrovare la sua identità, quella vista al Flaminio con Avellino. Leggi anche: Porte girevoli sull’Amiata: saluta Bertini, arriva Nespola dal Palermo