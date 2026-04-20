Il nome di Holm viene spesso associato alla Juventus, anche se il tecnico ha già preso una decisione definitiva. Tuttavia, un dettaglio rimane ancora sotto osservazione e suscita preoccupazioni in vista di una possibile conferma. La situazione attuale riguarda principalmente aspetti legati alla fase decisionale e alle possibili implicazioni future. La questione resta aperta, mentre si attendono ulteriori sviluppi e chiarimenti ufficiali.

di Mauro Munno in ottica di una possibile conferma. « Holm l’ho sostituito non perché è stato sotto livello ma perché aveva un problemetto muscolare e non si voleva correre il rischio di farlo peggiorare. Ma è stato al livello di quelli che erano in campo ». Luciano Spalletti ha tenuto a precisarlo con forza nella conferenza post-partita, confermando la totale fiducia nelle doti dello svedese. Per il tecnico, l’esterno — già decisivo contro l’Atalanta e vicino al gol anche ieri con una traversa — ha il livello necessario per militare nella Juventus. Spalletti sarebbe pronto a scommettere su di lui, a patto che il club riesca a rinegoziare l’accordo con il Bologna, dato che il riscatto da 18 milioni (15 più bonus) appare proibitivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm è da Juventus? Spalletti ha già deciso ma c’è un aspetto che continua a preoccupare

Notizie correlate

Holm Juventus, spunta un retroscena: questa big di Serie A ci ha provato per lo svedese. Ma il giocatore aveva già dato la parola ai bianconeriCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Clamoroso Spalletti: “Ha già deciso di lasciare la Juve”Sui social e non solo, all’indomani del ko della Juve contro il Como, uno dei temi dominanti è anche il futuro di Luciano Spalletti, il cui contratto...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Holm, quel sogno di bambino è diventato realtà. E ora si gioca la conferma alla Juve; Holm riapre il mercato, plusvalenza Joao Mario: la Juve può tornare sui propri passi; La missione di Holm, convincere la Juventus a riscattarlo: le cifre e l'idea del club bianconero; Brocchi dopo Atalanta-Juve: Holm è un giocatore voluto da Spalletti, come Boga sembra che non ti danno niente e poi diventano decisivi.

Infortunio Holm: novità sulle sue condizioni dopo lo stop in Juventus-BolognaInfortunio Holm - Uno dei grandi protagonisti di Juventus-Bologna della 33^ giornata poteva essere un ex del match ... fantamaster.it

Juventus, Holm ko: cambio precauzionale, le condizioniHolm esce all’intervallo in Juventus-Bologna: problema al polpaccio per l’esterno svedese, condizioni da valutare verso il Milan. europacalcio.it

#Juve a lavoro, come sta Holm: le condizioni dell'esterno verso la sfida col Milan x.com

Juve a lavoro, come sta Holm: le condizioni dell'esterno verso la sfida col Milan - facebook.com facebook