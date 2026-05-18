Università di Firenze oltre 200 persone per il documentario su Giulio Regeni

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, più di duecento persone tra studenti, docenti e tecnici si sono riunite oggi per partecipare alle riprese di un documentario dedicato a Giulio Regeni. L’evento si è svolto all’interno di diversi spazi dell’università e ha visto la partecipazione di numerosi coinvolti, tutti con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione del progetto. La produzione riguarda aspetti legati alla vita e alle vicende del ricercatore, con una presenza significativa di persone che hanno condiviso ricordi e testimonianze.

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Firenze, 18 maggio 2026 - Oltre duecento fra studentesse, studenti, docenti e tecnici amministrativi dell’ Università di Firenze hanno assistito questo pomeriggio al Campus delle Scienze sociali di Novoli alla proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo ”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni. L’evento è stato organizzato dall’Università di Firenze nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, che ha coinvolto 76 università italiane in due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca, a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore (programma completo degli eventi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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