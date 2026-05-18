Università di Firenze oltre 200 persone per il documentario su Giulio Regeni

A Firenze, più di duecento persone tra studenti, docenti e tecnici si sono riunite oggi per partecipare alle riprese di un documentario dedicato a Giulio Regeni. L’evento si è svolto all’interno di diversi spazi dell’università e ha visto la partecipazione di numerosi coinvolti, tutti con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione del progetto. La produzione riguarda aspetti legati alla vita e alle vicende del ricercatore, con una presenza significativa di persone che hanno condiviso ricordi e testimonianze.

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