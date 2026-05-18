Unioni civili 10 anni di diritti | Teramo sfida la Cirinnà

Dopo dieci anni dalla legge sulle unioni civili, si osservano cambiamenti nelle famiglie omogenitoriali, che hanno acquisito nuovi diritti e riconoscimenti. Tuttavia, persistono alcune lacune giuridiche che ostacolano la piena uguaglianza sociale. A Teramo, si discute di come queste novità abbiano influenzato la vita delle coppie e delle famiglie coinvolte. Restano ancora questioni aperte riguardo alla tutela legale e ai diritti dei figli delle coppie omosessuali, anche in relazione alle normative vigenti.

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? Domande chiave Come sono cambiate le famiglie omogenitoriali dopo dieci anni di legge?. Quali lacune giuridiche impediscono ancora la piena uguaglianza sociale?. Chi sono gli esperti che affronteranno il confronto all'Università di Teramo?. Perché la protezione legale non garantisce ancora l'accettazione in ogni contesto?.? In Breve Convegno CGIL Teramo il 20 maggio presso l'Università degli Studi di Teramo.. Partecipano Monica Cirinnà, Lorena Ambrosini, Sandro Gallittu e Micaela Ghisleni.. Relatori includono Vincenzo Miri, Diana Giuliani, Laura Di Filippo ed Enrico Perilli.. L'evento analizza l'impatto sociale della Legge 762016 dopo dieci anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Unioni civili, 10 anni di diritti: Teramo sfida la Cirinnà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Unioni civili, 10 anni di legge Cirinnà: oltre 30.000 coppie coinvolte? Domande chiave Perché la legge Cirinnà non garantisce ancora l'adozione congiunta? Quali lacune giuridiche impediscono il pieno riconoscimento dei... Leggi anche: Unioni civili in Italia, dieci anni dalla legge Cirinnà 10 anni (11 maggio 2016) delle #unionicivili una battaglia di decenni; una storia di molte delusioni e sconfitte , ma alla fine si vinse. Grazie a tante persone, prima fra tutte @matteorenzi e poi @MonicaCirinna @annapaolaconcia @ivanscalfarotto @francogrilli x.com 10 anni di unioni civili, confronto a Teramo sulla legge CirinnàGiuristi, accademici e associazioni per analizzare i cambiamenti sociali prodotti dalla legge e le questioni ancora aperte sui diritti LGBTQIA+ ... ekuonews.it Dieci anni di unioni civili, il giurista: Legge Cirinnà ha cambiato l’Italia, matrimoni e figli il prossimo passoA dieci anni dall’approvazione della legge sulle unioni civili in Italia, il parlamento è fermo sui diritti Lgbt+ ... fanpage.it