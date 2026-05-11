A dieci anni dall’approvazione della legge sulle unioni civili, in Italia si nota un rallentamento nella crescita dei dati relativi a questa forma di convivenza. Nei primi anni, i numeri erano in costante aumento, ma negli ultimi due anni si registra una stabilizzazione o una lieve diminuzione. La legge, entrata in vigore nel 2016, ha consentito a molte coppie di ufficializzare la loro unione, anche se i dati recenti indicano un andamento meno dinamico rispetto al passato.

A dieci anni dall’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà), il quadro delle unioni civili in Italia mostra un’evoluzione ormai consolidata sul piano giuridico ma caratterizzata, negli ultimi anni, da una fase di stabilizzazione dei dati. La norma, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nel sistema italiano il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, garantendo diritti e doveri analoghi a quelli del matrimonio, pur senza un pieno allineamento, in particolare sul fronte dell’adozione. «Esattamente dieci anni fa il mio Governo poneva la fiducia su un disegno di legge molto discusso e combattuto.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Unioni civili in Italia, dieci anni dalla legge Cirinnà

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Dieci anni fa l’Italia compiva un passo importante in avanti. Con l’approvazione delle unioni civili, il governo guidato da Matteo Renzi — oggi presidente di Italia Viva, il partito italiano della nostra famiglia — riconosceva diritti, dignità e tutele a migliaia di coppi x.com

Comunione per coppie in matrimonio civile reddit