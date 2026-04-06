Incendio in uno stabile diroccato a Fucecchio pompieri spengono le fiamme e trovano corpo carbonizzato

Nelle prime ore di lunedì 6 aprile un incendio si è sviluppato in uno stabile abbandonato a Fucecchio, nella zona di Ponte a Cappiano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per estinguere le fiamme e, durante le operazioni, hanno rinvenuto un corpo carbonizzato all’interno dell’edificio. L’intervento si è concluso senza altre persone coinvolte. Non sono ancora note le cause dell’incendio né l’identità della vittima.

L'intervento dei Vigili del Fuoco nelle prime ore di lunedì 6 aprile in località Ponte a Cappiano, nella città metropolitana di Firenze. All'interno del Casolare i soccorsi hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo la cui identità deve essere ancora accertata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Donna carbonizzata in auto vicino al cimitero a Cuneo: i pompieri spengono le fiamme e trovano il cadavere Fucecchio, corpo tra le fiamme in un casolare: mistero e indaginiA Fucecchio, nelle prime ore di questo lunedì 6 aprile 2026, i soccorritori hanno rinvenuto un corpo all’interno di una struttura fatiscente colpita... Temi più discussi: Incendio sul tetto di uno stabile in ristrutturazione: fiamme domate dai Vigili del fuoco; Incendio in uno stabile di 5 piani in ristrutturazione, le fiamme dal tetto divorano la mansarda; GRAVE INCENDIO A BOLZANO, A FUOCO UN INGENTE QUANTITATIVO DI BATTERIE IN UNO STABILE DI VIA GIOTTO; Incendio in un appartamento in viale Virgilio, donna salvata dai vigili del fuoco. Le foto. Incendio in uno stabile di 5 piani: evitata la tragedia grazie ai soccorsi | FOTOIncendio a Gradisca d’Isonzo: fiamme sul tetto di un edificio in ristrutturazione, Vigili del fuoco evitano il peggio. nordest24.it San Pietro in Lama, incendio nello stabile abbandonato: anni di degrado nell’immobile di Asl e RegioneUn incendio riaccende i riflettori su uno stabile pubblico abbandonato da anni nel centro di San Pietro in Lama. C’è chi denuncia una situazione ormai fuori controllo e chiede interventi urgenti per l ... trnews.it Incendio in edificio diroccato, rogo domato ma c’è una vittima A Fucecchio, in provincia di Firenze: https://qds.it/fucecchio-incendio-edificio-diroccato-rogo-domato-vittima/ facebook Vasto incendio sull’Appennino tosco-emiliano: in azione anche i Canadair. Video x.com