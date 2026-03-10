Una strada del centro intitolata all’agente Domenico Gallucci

La giunta comunale di Chieti ha approvato l’intitolazione di una strada del centro storico all’agente di polizia Domenico Gallucci. La decisione riguarda un’area di circolazione nel cuore della città, scelta per rendere omaggio alla figura dell’agente. La modifica è stata ufficializzata con delibera ufficiale, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Il tratto di strada tra corso Marrucino e piazza Umberto I sarà dedicato all'agente della polizia che ha perso la vita nell'adempimento del proprio dovere, su proposta del sindacato autonomo La giunta comunale di Chieti ha dato il via libera all'intitolazione di un'area di circolazione del centro storico all'agente di polizia Domenico Gallucci. Il provvedimento è contenuto nella delibera numero 858 del 6 marzo 2026 e riguarda il tratto di strada che collega corso Marrucino a piazza Umberto I, nei pressi della questura. Secondo quanto riportato nella delibera, nel centro cittadino esiste un'area di circolazione compresa tra corso Marrucino e piazza Umberto I che, per la sua configurazione urbanistica, è stata finora assimilata impropriamente alla piazza.

