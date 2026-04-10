Montecorvino Rovella intitolata una strada all' avvocato Arturo Budetta

A Montecorvino Rovella si terrà una cerimonia ufficiale per dedicare una strada all'Avvocato Arturo Budetta. L'amministrazione comunale ha deciso di assegnare il nome dell’avvocato a una via della città, senza ancora specificare quale. La cerimonia si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà rappresentanti locali e familiari. La decisione si inserisce nell’ambito delle iniziative per ricordare la figura di Budetta.

Il Comune di Montecorvino Rovella annuncia la cerimonia istituzionale di intitolazione di una strada cittadina alla memoria dell'Avvocato Arturo Budetta. L'evento ufficiale avrà luogo sabato 11 aprile, alle ore 11:30, presso la Frazione Macchia, nell'area corrispondente all'attuale I traversa di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Montecorvino Rovella, presentato il nuovo calendario della raccolta differenziata: "Comincia una nuova fase"Al centro del nuovo modello operativo vi è l’introduzione della raccolta a settimane alterne del secco indifferenziato e vetro, che entrerà in vigore... Leggi anche: Cani smarriti a Montecorvino Rovella: l'appello per ritrovare due lupette Montecorvino Rovella, cadavere rinvenuto in un'abitazione: non si avevano notizie da una settimanaTragedia a A Montecorvino Rovella, in via Diaz. Nel primo pomeriggio in un'abitazione è stato rinvenuto il cadavere di un anziano, 70enne, dai vigili del fuoco e i soccorritori. Dell'anziano non si ... ilmattino.it Montecorvino Rovella, fiaccolata per ricordare Tina Sgarbini uccisa dall'ex compagno nelle scorse settimaneFiaccolata a Montecorvino Rovella per ricordare Tina Sgarbini, la 47enne vittima di femminicidio avvenuto lo scorso 23 agosto, uccisa dall'ex compgna. Una fiaccolata partecipata e sentita, quella che ... ilmattino.it