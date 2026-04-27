A quarant'anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il fratello Pietro ha deciso di parlare pubblicamente a Trento, dove terrà una testimonianza martedì 28 aprile. Durante l'incontro, Pietro rivelerà dettagli sulla sorella e sulla vicenda, senza fornire ulteriori commenti o interpretazioni. La sua presenza si inserisce nel tentativo di fare luce su uno dei casi più discussi degli ultimi decenni.

? Cosa sapere Pietro Orlandi terrà una testimonianza sull'imputata sorella Emanuela martedì 28 aprile a Trento.. L'incontro presso l'Università di Trento analizza le lacune investigative del caso del 1983.. Pietro Orlandi salirà sul podio dell’Auditorium del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento martedì 28 aprile per offrire una testimonianza diretta sulla scomparsa di sua sorella Emanuela, avvenuta il 22 giugno 1983 quando la quindicenne aveva solo 15 anni. L’incontro, promosso da Azione Universitaria, porta tra le mura accademiche trentine uno dei misteri più profondi della storia nazionale, trasformando un evento del passato in un momento di riflessione per studenti e cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Orlandi a Trento: Pietro rompe il silenzio dopo 40 anni

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