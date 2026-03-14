De Laurentiis dopo due anni rompe il silenzio e torna a parlare

Da forzazzurri.net 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni di silenzio, il presidente del Napoli annuncia che tornerà a parlare solo dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli o commenti. La sua assenza pubblica è durata molto tempo, e ora si prepara a esprimersi nuovamente in occasione di un importante traguardo sportivo.

Il presidente azzurro Aurelio de Laurentiis, dopo due anni di silenzi, è pronto a rompere il silenzio per parlare del suo Napoli. Come scrive il quotidiano Tuttosport, il presidente del Napoli — che non rilascia dichiarazioni pubbliche da circa due anni — tornerà a parlare non appena gli azzurri avranno conquistato la matematica certezza della qualificazione alla Champions League 2025-26. Un momento atteso da tifosi e addetti ai lavori, che segnerà anche l’avvio di una serie di valutazioni interne decisive per il futuro del club partenopeo. Il numero fa impressione: 40 infortuni subiti dal Napoli in questa stagione, l’ultimo dei quali quello di Juan Jesus. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

de laurentiis dopo due anni rompe il silenzio e torna a parlare
© Forzazzurri.net - De Laurentiis dopo due anni rompe il silenzio e torna a parlare

Articoli correlati

Leggi anche: BigMama torna in Italia. Rompe il silenzio dopo giorni difficili a Dubai

Celentano, 88 anni e un video a sorpresa: l’ironia del “Molleggiato” rompe il silenzio dopo anni.Adriano Celentano, l’icona della musica e del cinema italiano, è tornato a farsi vedere dal pubblico con un video inatteso pubblicato sui suoi canali...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Laurentiis dopo

Temi più discussi: Napoli, spesa cresciuta di oltre 100 milioni in due anni. De Laurentiis metterà un freno; Napoli-Lecce sabato al Maradona: vento del Sud; Santacroce: Negli spogliatoi volevamo sentire il mister e arrivava De Laurentiis che lo zittiva e diceva il calcio è come il cinema. Ci premiò dopo un ko, con l’Inter invece…; Santacroce: De Laurentiis è stato l'unico presidente che ci ha dato un premio per una partita persa.

de laurentiis dopo dueDe Laurentiis dopo due anni rompe il silenzio e torna a parlareForzAzzurri.net - Il patron azzurro parlerà solo dopo la qualficazione in Champions. Il presidente azzurro Aurelio de Laurentiis, dopo due anni di silenzi, è  pronto a ... forzazzurri.net

ADL tornerà a parlare dopo due anni: prima la Champions, poi i conti con 40 infortuni in stagione!Aurelio De Laurentiis romperà il silenzio dopo due anni: il presidente del Napoli parlerà solo dopo la matematica qualificazione in Champions. tuttonapoli.net

Esplora notizie e video correlati all’argomento.