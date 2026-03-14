de laurentiis dopo due anni rompe il silenzio e torna a parlare

Dopo due anni di silenzio, il presidente del Napoli annuncia che tornerà a parlare solo dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli o commenti. La sua assenza pubblica è durata molto tempo, e ora si prepara a esprimersi nuovamente in occasione di un importante traguardo sportivo.

Il presidente azzurro Aurelio de Laurentiis, dopo due anni di silenzi, è pronto a rompere il silenzio per parlare del suo Napoli. Come scrive il quotidiano Tuttosport, il presidente del Napoli — che non rilascia dichiarazioni pubbliche da circa due anni — tornerà a parlare non appena gli azzurri avranno conquistato la matematica certezza della qualificazione alla Champions League 2025-26. Un momento atteso da tifosi e addetti ai lavori, che segnerà anche l’avvio di una serie di valutazioni interne decisive per il futuro del club partenopeo. Il numero fa impressione: 40 infortuni subiti dal Napoli in questa stagione, l’ultimo dei quali quello di Juan Jesus. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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