Paralimpiadi all'Arena Santa Giulia un papà | Mi hanno chiesto di lasciare mio figlio disabile da solo

Durante un evento delle Paralimpiadi all'Arena Santa Giulia di Milano, un genitore ha riferito di essere stato invitato a lasciare suo figlio disabile di 17 anni da solo, mentre assisteva alla partita di Para Ice Hockey. L'episodio è stato descritto come

Il papà di un ragazzo disabile di 17 anni racconta un episodio "triste e inaccettabile" accaduto durante un match di Para Ice Hockey all'arena Santa Giulia a Milano nell'ambito delle Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ex Chelsea Oscar si ritira dopo l’esperienza di premorte: “Mio figlio mi diceva: Torna, papà”Il centrocampista brasiliano Oscar, tornato al San Paolo dopo l'esilio milionario in Cina, ha annunciato il suo ritiro dopo il grave problema...

Bobby Solo a Domenica In: “Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie e mio figlio”, la reazione di VenierOspite di Domenica In, nella puntata del 18 gennaio, Bobby Solo ha rivelato: "Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie Tracy e mio figlio...

Temi più discussi: Arena Santa Giulia, il futuro: dalla musica al sogno Nba, cosa sarà dell'impianto gioiello di Milano-Cortina; Le Paralimpiadi si sono trasformate in un episodio triste e inaccettabile per mio figlio disabile: il racconto di un papà; Olimpiadi e Paralimpiadi in un unico evento, la proposta di Fontana: Vorrei vedere sfilare tutti gli atleti insieme; Dall'incidente alle ultime Paralimpiadi 'in casa', Roberto Radice: 'ho respirato l'amore dell'Italia'.

Arena Santa Giulia, un nuovo polo urbano dalla forma ellitticaSituata nella zona sud-est di Milano, nel quartiere Milano Santa Giulia a pochi chilometri dal centro della città, l' Arena Santa Giulia - con una capienza di 16.000 spettatori - ospita concerti, ... theplan.it

Ligabue inaugurerà l’Arena Santa Giulia dopo le Olimpiadi: Onorato, sarà un concerto specialeÈ Luciano Ligabue l'artista scelto per inaugurare la nuova Arena Milano a Santa Giulia. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici, il 6 maggio 2026 sarà il rock del Liga ad accendere per la ... milano.repubblica.it

Tranquilli, la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena non chiuderà con le Olimpiadi! Questa primavera ospiterà una serie di concerti e live imperdibili. Resta con noi per scoprire date, artisti e sorprese: il cuore del quartiere continua a battere forte! – #MilanoS facebook