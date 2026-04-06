Paralimpiadi all'Arena Santa Giulia un papà | Mi hanno chiesto di lasciare mio figlio disabile da solo

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento delle Paralimpiadi all'Arena Santa Giulia di Milano, un genitore ha riferito di essere stato invitato a lasciare suo figlio disabile di 17 anni da solo, mentre assisteva alla partita di Para Ice Hockey. L'episodio è stato descritto come

Il papà di un ragazzo disabile di 17 anni racconta un episodio "triste e inaccettabile" accaduto durante un match di Para Ice Hockey all'arena Santa Giulia a Milano nell'ambito delle Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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