L' Idf abbatte un caccia iraniano raid anche in Libano Ondata di missili e droni sul Kuwait I pasdaran | Hormuz è sotto il nostro controllo | Borse l' Asia precipita Seul -12% L' Europa resiste

Oggi si sono svolti i funerali di Khamenei, con il figlio Mojtaba che ha assunto il ruolo di Guida suprema. L'esercito israeliano ha condotto un attacco contro un drone iraniano, mentre l'Idf ha abbattuto un caccia iraniano e ha effettuato raid in Libano. Nel frattempo, sono stati segnalati lanci di missili e droni sul Kuwait, e i pasdaran hanno dichiarato che il controllo di Hormuz è nelle loro mani. Le borse asiatiche hanno registrato un forte calo, mentre l'Europa ha mostrato segnali di resistenza.