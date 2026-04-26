Una bambina di 18 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un tagliaerba guidato dal padre. Secondo quanto riferito, le sue condizioni sono considerate gravissime e le è stata amputata una gamba. L’incidente è avvenuto in un'area di campagna, dove la piccola si trovava insieme alla famiglia al momento dell’accaduto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

LORIA (TREVISO) - Alla bambina di 18 mesi rimasta incastrata sotto al tagliaerba guidato dal papà è stata amputata una gamba. La piccola, dopo il tragico incidente di ieri pomeriggio, sabato 25 aprile, è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Padova, dove è stata sottoposta a diversi interventi. Le sue condizioni rimangono però molto critiche. Le indagini Proseguono intanto gli accertamenti da parte dei carabinieri per tentare di ricostruire la dinamica di quello che appare come un incidente domestico. La bimba, infatti, stava giocando in giardino con la mamma, quando è finita sotto a una ruota del tosaerba mentre il papà effettuava una manovra.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambina di 18 mesi travolta dal tagliaerba, alla piccola è stata amputata una gamba: le sue condizioni rimangono gravissime

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