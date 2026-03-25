Durante l’ultimo episodio di TennisMania, trasmesso su YouTube da OA Sport, il giornalista e analista di Eurosport ha commentato la forma attuale di alcuni giocatori di tennis. Ha affermato di aver visto una versione di Sinner che mostra segnali di risparmio, mentre ha espresso aspettative maggiori per la prestazione di Tiafoe, ritenendo che possa dare di più rispetto alle recenti uscite.

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis internazionale nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione la partita vinta da Jannik Sinner contro l’americano Alex Michelsen negli ottavi di finale del Masters1000 di Miami. Un successo sullo score d i 7-5 7-6 (4) in cui l’azzurro non ha espresso un tennis brillante, ma ha saputo trovare le soluzioni ai problemi proposti dal suo avversario, venendo fuori nei momenti decisivi. A questo proposito, Ambesi ha voluto analizzare il match, chiarendo che non ci siano motivi da parte degli appassionati di preoccuparsi del rendimento di Jannik, non eccelso da fondo e col dritto: “ Non condivido gli allarmismi che mi sono stati segnalati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Ho visto una versione di Sinner al risparmio. Con Tiafoe mi aspetto mezza marcia in più”

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