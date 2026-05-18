Una contro-narrazione che scarta intorno all’identità
Le polemiche e le proteste si sono susseguite negli ultimi giorni, alcune apparentemente sollevate per motivi pretestuosi, altre che hanno coinvolto questioni di identità. Le discussioni si sono concentrate su diversi aspetti, con opinioni contrastanti tra chi difende determinati diritti e chi solleva dubbi sulle modalità di rappresentanza. Le tensioni sono aumentate in diverse aree, portando a manifestazioni e confronti pubblici che hanno attirato l’attenzione di vari media. La questione rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.
L’eco delle polemiche, alcune pretestuose, e delle proteste, giustissime e pienamente condivisibili, che hanno animato le diverse sensibilità che si muovono all’interno e all’esterno della Biennale Arte di Venezia, si sta riverberando negativamente anche in questi primi giorni di apertura al pubblico. Tuttavia a piccoli passi, tra defezioni di padiglioni e artisti all’assegnazione dei Leoni dei visitatori, si sta facendo strada, finalmente, anche un discorso sull’arte che abbraccia sia l’idea curatoriale postuma di Koyo Kouoh sia i padiglioni nazionali. TRA CHI ha centrato pienamente quelle tonalità minori di ascolto, silenzio e riflessione... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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