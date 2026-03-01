Chivu che sfogo | Intorno all’Inter narrazione lontana dalla realtà C’è qualcuno che ha qualcosa contro di noi

Da juventusnews24.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex calciatore ha espresso un duro commento riguardo alla copertura mediatica sull’Inter, affermando che la narrazione attorno alla squadra è distante dalla realtà. Ha inoltre dichiarato che ci sono persone che nutrono ostilità nei confronti dell’Inter e ha criticato alcune rappresentazioni che, a suo dire, non rispecchiano i fatti. Le sue parole sono state riportate da una testata sportiva.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chivu che sfogo intorno all8217inter narrazione lontana dalla realt224 c8217232 qualcuno che ha qualcosa contro di noi
© Juventusnews24.com - Chivu, che sfogo: «Intorno all’Inter narrazione lontana dalla realtà. C’è qualcuno che ha qualcosa contro di noi»

Leggi anche: Genoa Inter, conferenza Chivu: “Genoa ostico, servirà grande gara. La realtà del campo diversa da quello che qualcuno vuole raccontare”

“Ci aspettiamo che qualcuno del Comune di Crans-Montana venga indagato: il dubbio è che ci sia qualcosa che non ha voluto funzionare”: così il padre di uno dei feriti“Quei ragazzi sono scesi nell’inferno e c’è stato un angelo che li ha scelti a caso e li ha tirati fuori.

Approfondimenti e contenuti su Chivu.

Argomenti discussi: L'orgoglio di Chivu e la missione dell'Inter per dimenticare la Champions: ora l'obiettivo è il Doblete.

chivu che sfogo intornoGds – Inter, cosa c’è dietro lo sfogo di Chivu: i retroscena. Ecco il punto principaleAl termine della gara vinta contro il Genoa, Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate ... fcinter1908.it

Inter, Chivu come Conte: lo sfogo del tecnico rumeno spacca il webIl tecnico Cristian Chivu Chivu non ci sta a sentire la narrazione che si fa della sua Inter ed alza la voce lamentandosi di come viene giudicata la squadra nerazzurra, è polemica sui social ... sport.virgilio.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.