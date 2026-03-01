Chivu che sfogo | Intorno all’Inter narrazione lontana dalla realtà C’è qualcuno che ha qualcosa contro di noi

Un ex calciatore ha espresso un duro commento riguardo alla copertura mediatica sull’Inter, affermando che la narrazione attorno alla squadra è distante dalla realtà. Ha inoltre dichiarato che ci sono persone che nutrono ostilità nei confronti dell’Inter e ha criticato alcune rappresentazioni che, a suo dire, non rispecchiano i fatti. Le sue parole sono state riportate da una testata sportiva.