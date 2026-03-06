Identità personale e narrazione | la scuola come luogo di racconto

La scuola viene descritta come un luogo di racconto personale, dove ogni parola rivela dettagli sulla vita di chi la vive. Si parla di esperienze passate, delle difficoltà affrontate e delle ambizioni future. Il testo mette in evidenza come l’istituzione scolastica funzioni anche come spazio di narrazione individuale, dove le storie di crescita si intrecciano con il percorso di apprendimento.

“ Ogni parola mi parla di te. Mi racconta quello che sei stato, le strade che hai attraversato, le cadute che ti hanno segnato e le altezze che ancora sogni di raggiungere. Ma anche il tuo silenzio mi parla: è fatto di pause, di esitazioni, di pensieri che cercano il coraggio di farsi voce. E io, che ti ascolto, seguo il flusso delle nostre emozioni dentro questo tempo fragile e meraviglioso che scorre senza fermarsi mai, trasformandoci mentre crediamo di restare uguali.” L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

