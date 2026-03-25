Insieme verso le Elezioni | Un progetto condiviso e partecipato per il futuro

Da napolipiu.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fronte Progressista in Campania ha presentato un progetto condiviso che coinvolge diverse forze politiche e cittadini in vista delle prossime elezioni. Sono stati illustrati i risultati ottenuti finora e le iniziative previste per il futuro, con l’obiettivo di promuovere un percorso di partecipazione collettiva. L’iniziativa si inserisce in un quadro di impegni per rafforzare la rappresentanza e l’organizzazione politica locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In Campania, il presidente della Regione, Roberto Fico, ha espresso ottimismo riguardo al futuro del fronte progressista, sottolineando l’importanza di condividere programmi e obiettivi comuni. Questo approccio sta già dando i suoi frutti non solo a Napoli, ma anche in altre regioni italiane come Sardegna, Puglia e Umbria. Le esperienze avviate sinora rappresentano un passo significativo verso una politica più collaborativa e strategica. Fico ha enfatizzato la necessità di partire dai temi centrali per costruire un progetto condiviso e partecipato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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