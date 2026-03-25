Il Politecnico di Milano si conferma tra le università più riconosciute a livello globale, secondo una recente classifica internazionale. L'ateneo si posiziona al sesto posto nel settore Architettura e Ambiente Costruito, al settimo nel Design e al ventesimo in Ingegneria e Tecnologia. La graduatoria evidenzia anche un record di posizioni raggiunte in alcune categorie rispetto alle precedenti classifiche.

Sesto al mondo per Architettura e settimo per Design: il Politecnico di Milano trionfa nella classifica QS 2026. La Sapienza trionfa: per il sesto anno è prima in Studi Classici Sesto al mondo in Architettura e Ambiente Costruito, settimo al mondo in Design, ventesimo al mondo in Ingegneria e Tecnologia. Sono i risultati di tutto rilievo conquistati dal Politecnico di Milano nella classifica QS World University Rankings by Subject 2026, resi noti il 25 marzo. L'edizione di quest'anno ha preso in esame 6.277 università classificandone 1.912. Il Politecnico è presente in 26 ambiti sui 55 considerati. In 4 discipline si piazza nel migliore 1% al mondo, in 12 discipline nel miglior 5%, in 19 discipline nel miglior 10%. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Il Politecnico di Milano è tra i migliori al mondo: la nuova classifica premia l'ateneo (e c'è un record)

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