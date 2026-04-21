Mistero a Casalvieri trovato morto un raro grifone Indagano i Carabinieri Forestali

A Casalvieri è stato trovato morto un esemplare di grifone, una creatura rara nella zona. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per capire le cause del decesso. Si tratta dell’ultimo episodio di possibili attività di bracconaggio o avvelenamento che riguarda la fauna locale della Valle di Comino. La scoperta ha suscitato attenzione tra gli abitanti e le autorità competenti.

Un nuovo e inquietante episodio di presunto bracconaggio o avvelenamento colpisce la fauna selvatica della Valle di Comino. Nei giorni scorsi, durante un ordinario servizio di pattugliamento e controllo del territorio nelle campagne di Casalvieri, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Giallo a Bollate: uomo di 35 anni trovato morto in un bosco. Indagano i carabinieriBollate (Milano) – Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 1 aprile, il corpo di un uomo senza vita è stato trovato in un bosco di via Fametta a... Maltrattamento animali vicino Parma: trovati 40 cadaveri tra cui equini, cani e conigli. Indagano i Carabinieri ForestaliI Carabinieri Forestali e i veterinari dell'USL di Parma hanno trovato in un’azienda agricola 40 cadaveri tra equini, cani, conigli e altri animali e...