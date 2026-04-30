Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 4 all’8 maggio 2026, Marina Giordano si mostra preoccupata per il tempo che Roberto e Greta trascorrono insieme. La storyline si concentra sulle tensioni tra i personaggi, con Marina che manifesta il suo disagio in diverse occasioni. La trama si sviluppa attraverso le interazioni tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui risvolti futuri.

© US Rai Le preoccupazioni di Marina Giordano sono al centro dei prossimi episodi di Un Posto al Sole. L’imprenditrice patisce sempre di più la presenza di Greta Fournier e comincia a preoccuparsi per il numeroso tempo che il marito Roberto Ferri passa in compagnia della sua ex. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 4 a venerdì 8 maggio 2026. Lunedì 4 maggio 2026: il rapporto tra Anna e Alberto si rafforza.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2026: Marina è inquieta per il tempo che Roberto e Greta passano insieme

Un Posto Al Sole, Anticipazioni Dal 02 Al 06 Marzo 2026: Diego disperato per Ida!

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