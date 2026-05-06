Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole,in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 7 maggio vedremo le tensioni tra figli e genitori. da un lato il rapporto tra Alberto e Gianluca, dall'altro quello tra Ferri e Cristina. Gianluca infatti, cercherà aiuto da Rossella dopo aver scoperto la verità su Anna e il padre, mentre Marina sarà sempre più preoccupata dalla vicinanza di Roberto e Greta. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 7 maggio: Alberto preoccupato per Gianluca, Marina gelosa di Greta

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