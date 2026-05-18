Il Mezzolara si prepara ad affrontare la Serie D, dopo aver conquistato la promozione. La squadra, che ha avuto in organico un ex giocatore della Spal, ha concluso la stagione regolare con risultati che hanno sorpreso molti. La vittoria nel campionato è arrivata con un percorso senza troppi intoppi, e ora il club si dice pronto per la nuova sfida, puntando a mantenere la buona forma dimostrata durante tutto l’anno. La squadra si presenta con fiducia e determinazione per affrontare il prossimo campionato.

Davvero in pochi, in estate, subito dopo la stesura dei gironi, avrebbero potuto pronosticare che il Mezzolara sarebbe stato in grado di vincere un campionato che comprendeva la scomodissima presenza dell’ex Spal. Tra questi pochi vi era, però, il direttore tecnico del club Massimiliano Calzolari che, interpellato sull’argomento, aveva risposto che, pur rispettando il grande blasone dell’avversario, il suo Mezzolara sarebbe stato in grado di giocarsela fino all’ultimo. Aveva proprio ragione ‘Max’, dal momento che il team biancazzurro, guidato dal suo condottiero Nicola Zecchi, è effettivamente riuscito ad avere la meglio dell’Ars et Labor Ferrara, seppur all’ultima giornata grazie al successo casalingo di misura contro il Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un Mezzolara senza paura: "Saremo pronti per la D"

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