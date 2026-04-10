Ciclone Harry litorali danneggiati Savarino | Saremo pronti per la stagione estiva

Sul litorale della Sicilia orientale si stanno svolgendo sopralluoghi e interventi di riparazione a seguito dei danni causati dal Ciclone Harry. Le operazioni di lavori in corso mirano a ripristinare le aree colpite, mentre un rappresentante locale ha dichiarato che ci si prepara per la stagione estiva. I lavori di messa in sicurezza proseguono lungo le coste interessate dall’evento meteorologico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sopralluoghi e lavori in corso sui litorali colpiti. Proseguono gli interventi di somma urgenza lungo le coste della Sicilia orientale, duramente colpite dalla forza del Ciclone Harry. In diversi tratti del litorale, i lavori sono già stati completati, mentre in altri procedono speditamente. L’obiettivo principale è ripristinare le infrastrutture danneggiate, garantendo al contempo la sicurezza delle spiagge e delle aree più frequentate da residenti e turisti. Il punto della situazione: verifiche e coordinamento. L’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, nella foto d’apertura, ha effettuato un sopralluogo nei Comuni delle province di Messina e Catania, tra i più colpiti dal maltempo dello scorso gennaio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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