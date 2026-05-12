L'allenatore dell'Inter ha dichiarato che la squadra è pronta per la finale di Coppa Italia e che si sente sicuro del merito con cui è arrivata a questo appuntamento. Ha anche riferito che il difensore Thuram sta meglio e potrebbe essere disponibile per la partita contro la Lazio, che si svolgerà domani. Parlando della sfida, ha sottolineato che si tratta di un match diverso rispetto a quello di campionato disputato sabato scorso.

L'Inter prova a recuperare Thuram per la sfida con la Lazio: "Sta meglio" ROMA - "La differenza tra la partita di sabato con la Lazio e la finale di domani? Sono due partite diverse. Ci sono tante insidie quando si giocano partite ravvicinate con la stessa squadra. Dobbiamo essere umili, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere lo scudetto e di arrivare in finale di Coppa Italia. Vogliamo onorare la finale al meglio di quello che sono le nostre qualità. Sicuramente saremo pronti anche domani sera. Bisogna mantenere la stessa lucidità e lo stesso atteggiamento avuti fino ad ora". È questo il messaggio di Cristian Chivu alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chivu "In finale di Coppa Italia con merito, saremo pronti"

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