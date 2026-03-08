Esame di maturità 2026 | consigli pratici per arrivare preparati

Per migliaia di studenti italiani, si avvicina l’esame di maturità 2026, uno degli appuntamenti più significativi dell’anno scolastico. Le prove si svolgeranno nelle classi terze delle scuole superiori e coinvolgeranno materie diverse a seconda dell’indirizzo di studio. La preparazione richiede attenzione ai programmi, esercizi pratici e una buona gestione del tempo. Il calendario ufficiale delle prove sarà pubblicato nelle prossime settimane.

Per migliaia di studenti italiani torna uno degli appuntamenti più attesi e temuti: l'esame di maturità. Non si tratta soltanto di una verifica delle conoscenze acquisite durante il percorso quinquennale della scuola superiore, ma anche di una prova di maturità personale, emotiva e organizzativa. Ansia, aspettative e timori spesso accompagnano gli studenti nelle settimane che precedono l'esame. Eppure, con il giusto metodo e una preparazione equilibrata, è possibile affrontare questo momento con maggiore serenità. Alcuni semplici accorgimenti possono fare la differenza. L'errore più frequente che molti studenti commettono è quello di concentrare tutto lo studio negli ultimi giorni prima dell'esame.

Maturità 2026: come si svolgerà la prova orale

