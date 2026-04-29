Artigianato in fiore | Offagna celebra creatività tradizione e territorio

Il centro storico di Offagna si prepara a ospitare l’evento “Artigianato in fiore”, promosso da Offagna Crea, che si terrà il 16 e 17 maggio 2026. Durante le due giornate, il borgo si trasformerà in un percorso tra esposizioni di artigianato, colori e profumi, coinvolgendo visitatori e artigiani locali. L’evento si propone di valorizzare le tradizioni e il territorio attraverso questa manifestazione primaverile.

OFFAGNA – Il centro storico di Offagna si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: “Artigianato in fiore”, l’evento promosso da Offagna Crea che, nelle giornate del 16 e 17 maggio 2026, trasformerà il borgo in un percorso esperienziale tra colori, profumi.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate San Gennaro Vesuviano celebra la “Sfilata di Carnevale 2026” tra tradizione, identità e creativitàSan Gennaro Vesuviano si prepara a vivere una giornata all’insegna della festa, dei colori e della partecipazione con la Sfilata di Carnevale, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Offagna si trasforma in un giardino diffuso: torna Artigianato in fiore tra tradizione, esperienze e comunità; Fontana spinge l’Ascoli verso la Serie B: Sarebbe la ciliegina sulla torta – VIDEO; Addio Francesco Pomili, storico calciatore e tifoso del Grottammare: aveva 63 anni. Offagna si trasforma in un giardino diffuso: torna Artigianato in fiore tra tradizione, esperienze e comunitàdi Gioele Pincini Non è solo un evento, ma un racconto collettivo che prende forma tra vicoli, piazze e botteghe. Il 16 e 17 maggio 2026 il centro storico di Offagna ospiterà Artigianato in fiore, l ... youtvrs.it Oltre 6.000 visitatori per Artigiani in Fiore: il lungolago di Ispra fa il pienoSuccesso per la prima edizione della kermesse tra natura e creatività. La famiglia Sagramoso apre le porte del proprio parco per visite guidate esclusive ... varesenews.it Fashion in Flair XIX Edizione mostra mercato dell’artigianato Made in Italy - alto artigianato, moda, arte, food, eventi - 1,2,3 Maggio 2026 – Real Collegio, Lucca La primavera di Fashion in Flair torna al Real Collegio di Lucca con la XIX edizione. N - facebook.com facebook Oggi al @mimit_gov sono intervenuto all’evento ‘Artigianato, futuro del Made in Italy’, promosso da @confartigianato, @cnanazionale, Casartigiani e @SymbolaFondazio. L’ #artigianato italiano è da sempre sinonimo di #qualità riconosciuta in tutto il mondo. T x.com