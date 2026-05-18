Un farmaco innovativo contro l’ipertensione via allo studio clinico all’ospedale di Terni

È stato avviato un nuovo studio clinico di fase 3 presso un ospedale di Terni, dedicato alla valutazione di un farmaco sperimentale per il trattamento dell’ipertensione. La ricerca coinvolge più centri internazionali e è condotta sotto la supervisione della struttura di medicina interna e traslazionale dell’azienda ospedaliera. La sperimentazione mira a verificare l’efficacia e la sicurezza del farmaco, che si basa su una nuova formulazione. L’azienda ospedaliera si occupa delle procedure di reclutamento e monitoraggio dei partecipanti allo studio.

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La struttura complessa a direzione universitaria di medicina interna e traslazionale, diretta dal professor Giacomo Pucci all’azienda ospedaliera di Terni, lancia uno studio clinico multicentrico internazionale di fase 3, volto alla valutazione di un innovativo farmaco sperimentale, basato sulla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Denervazione renale contro l'ipertensione: trattamento innovativo all'ospedale di AltamuraLa procedura è stata eseguita tramite un catetere introdotto nell'arteria femorale, guidato fino alle arterie renali in sala angiografica Un nuovo... Terni, test sperimentale con RNA contro l’ipertensione resistente? Domande chiave Come può la tecnologia dell'RNA interferente abbassare la pressione arteriosa? Chi guida il team di ricerca presso l'ospedale di... Farmaco innovativo contro il diabete tipo 1, svolta in Puglia: Un 13enne trattato con successoFarmaco innovativo contro il diabete tipo 1: A Bari trattato con successo un 13enne. Per la prima volta nel Sud Italia un paziente pediatrico (di 13 anni) affetto da diabete di tipo 1 in fase ... quotidianodipuglia.it Farmaco innovativo contro il Diabete di tipo 1: Trattato con successo un 13enne a BariPer la prima volta nel Sud Italia un paziente pediatrico, un ragazzo di 13 anni, affetto da diabete di tipo 1 in fase preclinica è stato trattato con teplizumab, un farmaco innovativo in grado di ... rainews.it