Terni test sperimentale con RNA contro l’ipertensione resistente

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni si sta svolgendo un test sperimentale che utilizza la tecnologia dell'RNA interferente per trattare l’ipertensione resistente. La ricerca si concentra sul modo in cui questa tecnologia può ridurre la pressione arteriosa. Il progetto è condotto da un team di esperti che lavora presso l’ospedale locale. La sperimentazione mira a verificare l’efficacia di questa strategia innovativa nel controllo della pressione sanguigna nei pazienti con casi difficili da gestire.

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? Domande chiave Come può la tecnologia dell'RNA interferente abbassare la pressione arteriosa?. Chi guida il team di ricerca presso l'ospedale di Terni?. Quali sono i criteri per partecipare a questo studio clinico internazionale?. Cosa cambierà concretamente per i pazienti con ipertensione resistente?.? In Breve Studio guidato dal professor Giacomo Pucci presso l'ospedale Santa Maria Andrea Casciari.. Centro di eccellenza europeo attivo dal 2018 con oltre 1200 prestazioni annue.. Finanziamento garantito da Alnyam per lo studio clinico multicentrico di Fase 3.. Innovazione terapeutica locale per ridurre eventi cardiovascolari nei pazienti fragili di Terni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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