Denervazione renale contro l' ipertensione | trattamento innovativo all' ospedale di Altamura

All'ospedale ‘Fabio Perinei’ di Altamura è stato completato con successo un intervento di denervazione renale destinato a pazienti con ipertensione arteriosa resistente. La procedura rappresenta un aggiornamento rispetto alle tecniche tradizionali e si inserisce tra le opzioni terapeutiche disponibili per questa condizione. L’intervento si è svolto all’interno di un contesto clinico specializzato e con strumenti tecnologici avanzati.

La procedura è stata eseguita tramite un catetere introdotto nell'arteria femorale, guidato fino alle arterie renali in sala angiografica Un nuovo trattamento contro l'ipertensione arteriosa resistente è stato eseguito con successo nell'ospedale ‘Fabio Perinei’ di Altamura, in provincia di Bari. La procedura, chiamata ‘denervazione renale’, disattiva i nervi responsabili dell'ipertensione arteriosa resistente. Si tratta di una cura che può essere adoperata quando la terapia farmacologica tradizionale non è più sufficiente. In particolare, la ‘denervazione renale’ è un trattamento percutaneo, mininvasivo e sicuro. A eseguirlo, con successo, è stata l’équipe guidata da Marco Basile. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Denervazione renale contro l'ipertensione: trattamento innovativo all'ospedale di Altamura Articoli correlati Leggi anche: Ipertensione polmonare arteriosa, ok a rimborso per biologico innovativo Leggi anche: Luppi (Msd): "Sotatercept farmaco innovativo per ipertensione polmonare"