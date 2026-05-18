Un ecografo di ultima generazione per il Consultorio Familiare grazie alla donazione della banca

Recentemente, al Consultorio Familiare di Rimini si è tenuta una cerimonia di ringraziamento per una donazione. La Banca Malatestiana ha consegnato un ecografo ginecologico di ultima generazione, dotato di tecnologia 4D di alta fascia. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’ente bancario e del centro sanitario, che hanno condiviso il momento di consegna. L’apparecchio appena donato sarà utilizzato per migliorare le prestazioni e le diagnosi effettuate nel reparto.

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