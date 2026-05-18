Un ecografo di ultima generazione per il Consultorio Familiare grazie alla donazione della banca
Recentemente, al Consultorio Familiare di Rimini si è tenuta una cerimonia di ringraziamento per una donazione. La Banca Malatestiana ha consegnato un ecografo ginecologico di ultima generazione, dotato di tecnologia 4D di alta fascia. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’ente bancario e del centro sanitario, che hanno condiviso il momento di consegna. L’apparecchio appena donato sarà utilizzato per migliorare le prestazioni e le diagnosi effettuate nel reparto.
Si è svolta nei giorni scorsi, al Consultorio Familiare di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un ecografo ginecologico di ultima generazione (alta fascia con tecnologia 4D) da parte della Banca Malatestiana. Si tratta di un gesto concreto di responsabilità sociale e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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