Donazione alla Gastroenterologia | in memoria dell' ex primario un sistema radiologico di ultima generazione
All'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, il reparto di Gastroenterologia ha ricevuto un nuovo sistema radiologico portatile ad arco a C, donato dal dottor Andrea Poggiali in memoria dell'ex primario, il dottor Omero. La donazione è stata effettuata a partire da mercoledì, rafforzando le attrezzature del reparto con tecnologia di ultima generazione.
In aggiunta alla nuova strumentazione, verrà assegnata una borsa di studio a una giovane neo-specialista che si concentrerà sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nello studio delle malattie dell’intestino tenue Nuove donazioni all'ospedale Santa Maria delle Croci. Da mercoledì, il reparto di Gastroenterologia di Ravenna è dotato di un nuovo sistema radiologico portatile ad arco a C, frutto della donazione da parte del dottor Andrea Poggiali, in memoria dell'ex primario del reparto, il dottor Omero Triossi. “Prima di questa donazione – ha dichiarato il dottor Mussetto, direttore dell'Unità operativa di... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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