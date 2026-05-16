Il sindaco scrive alla Usl Consultorio familiare nella Casa della Salute
Il sindaco di Città della Pieve ha inviato una comunicazione ufficiale alla direzione della Usl per chiedere l’istituzione di un consultorio familiare all’interno della Casa della Salute. La richiesta è stata presentata in forma scritta e riguarda la creazione di un servizio dedicato ai cittadini del territorio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui contenuti specifici della richiesta. La Usl dovrà ora valutare la proposta e decidere come procedere.
Il sindaco Fausto Risini ha trasmesso una richiesta ufficiale alla direzione della Usl per istituire un consultorio familiare strutturato all’interno della Casa della Salute di Città della Pieve. Il primo passo necessario individuato dal Comune è il ripristino dell’ostetrica, figura attualmente scoperta dopo un pensionamento, tassello fondamentale per avviare un presidio multidisciplinare ad ampio spettro. Il piano dei servizi progettato spazia dagli screening oncologici e per le malattie sessualmente trasmissibili all’assistenza completa alla gravidanza e al puerperio, fino al supporto psicologico contro la depressione post-partum e a uno sportello per i disturbi del comportamento alimentare nell’adolescenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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