Il sindaco scrive alla Usl Consultorio familiare nella Casa della Salute

Il sindaco di Città della Pieve ha inviato una comunicazione ufficiale alla direzione della Usl per chiedere l’istituzione di un consultorio familiare all’interno della Casa della Salute. La richiesta è stata presentata in forma scritta e riguarda la creazione di un servizio dedicato ai cittadini del territorio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui contenuti specifici della richiesta. La Usl dovrà ora valutare la proposta e decidere come procedere.

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Il sindaco Fausto Risini ha trasmesso una richiesta ufficiale alla direzione della Usl per istituire un consultorio familiare strutturato all’interno della Casa della Salute di Città della Pieve. Il primo passo necessario individuato dal Comune è il ripristino dell’ostetrica, figura attualmente scoperta dopo un pensionamento, tassello fondamentale per avviare un presidio multidisciplinare ad ampio spettro. Il piano dei servizi progettato spazia dagli screening oncologici e per le malattie sessualmente trasmissibili all’assistenza completa alla gravidanza e al puerperio, fino al supporto psicologico contro la depressione post-partum e a uno sportello per i disturbi del comportamento alimentare nell’adolescenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sindaco scrive alla Usl. Consultorio familiare nella Casa della Salute ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Città della Pieve, verso l'attivazione del consultorio familiare Consultorio familiare: non solo gravidanze, aumentano i giovani utentiForlì, 11 maggio 2026 - Quasi 35mila prestazioni in un anno e oltre 13mila persone seguite nel Forlivese. Il sindaco scrive alla Usl. Consultorio familiare nella Casa della SaluteCittà della Pieve: innanzitutto è necessario il ripristino della figura dell’ostetrica. Poi, screening oncologici e assistenza alla gravidanza e al puerperio. lanazione.it Il commissario della polizia metropolitana scrive a Zack Polanski, dopo che ha ritwittato un post che criticava la polizia durante l'attacco a Golders Green. reddit Casa della Salute e liste d’attesa. Confronto aperto con il sindacoLa sanità, dopo la recente commissione alla presenza del direttore generale Usl Emanuele Ciotti, torna di nuovo al centro di un confronto di carattere istituzionale. Stavolta tematiche come l’autosuff ... lanazione.it