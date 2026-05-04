Edoardo Dalla Bruna scomparso a Chieri | il 30enne ha perso la sorella tre anni fa La mamma | Aiutatemi
Un giovane di 30 anni è scomparso da Chieri nella notte di sabato. La madre ha fatto un appello pubblico, chiedendo aiuto e fornendo il numero di emergenza da contattare in caso di avvistamenti. Edoardo Dalla Bruna aveva perso la sorella tre anni fa e ora la famiglia si trova ad affrontare questa nuova assenza. La polizia sta conducendo le indagini e raccogliendo eventuali segnalazioni.
"Mio figlio Edoardo è sparito da sabato notte, se lo vedete chiamate il 112", è l'appello disperato di Monica Bucolo, mamma di Edoardo. Il 30enne di Chieri soffre di una grave depressione da quando, tre anni fa, è morta la sorella Lucrezia. Il suo cellulare è stato agganciato a Torino, nella zona di Barriera di Milano. Poi più nulla.🔗 Leggi su Fanpage.it
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