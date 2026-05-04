Edoardo Dalla Bruna scomparso a Chieri | il 30enne ha perso la sorella tre anni fa La mamma | Aiutatemi

Un giovane di 30 anni è scomparso da Chieri nella notte di sabato. La madre ha fatto un appello pubblico, chiedendo aiuto e fornendo il numero di emergenza da contattare in caso di avvistamenti. Edoardo Dalla Bruna aveva perso la sorella tre anni fa e ora la famiglia si trova ad affrontare questa nuova assenza. La polizia sta conducendo le indagini e raccogliendo eventuali segnalazioni.