Caso Garlasco | Stasi resta colpevole Sempio non c' entra

In un nuovo sviluppo nel caso di Garlasco, la corte ha confermato la colpevolezza di un imputato e ha escluso il coinvolgimento di un altro. Secondo i consulenti, non ci sono elementi che possano mettere in discussione la condanna già pronunciata. La decisione arriva dopo un’attenta analisi delle prove e delle relazioni tecniche, senza che siano stati sollevati nuovi elementi di rilievo.

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