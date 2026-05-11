Caso Garlasco | Stasi resta colpevole Sempio non c' entra

Da agi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un nuovo sviluppo nel caso di Garlasco, la corte ha confermato la colpevolezza di un imputato e ha escluso il coinvolgimento di un altro. Secondo i consulenti, non ci sono elementi che possano mettere in discussione la condanna già pronunciata. La decisione arriva dopo un’attenta analisi delle prove e delle relazioni tecniche, senza che siano stati sollevati nuovi elementi di rilievo.

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AGI - "Dalla lettura delle consulenze non emergono realmente elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi, proprio non vedo spazio per una revisione, ne' dalla consulenza medico-legale della dottoressa Cattaneo, ne' dalla consulenza di Dal Checco dal punto di vista informatico, ne' dalle consulenze del Ris per quanto riguarda la BPA (lo studio delle tracce ematiche sulla scena del crimine, ndr)". È netto il giudizio dell' avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, alla luce della lettura delle carte dell'indagine su Garlasco depositate in questi giorni con la chiusura dell'inchiesta. Il nodo dell'impronta 33 e i dubbi sulla perizia.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Caso Garlasco: "Stasi resta colpevole, Sempio non c'entra"
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DELITTO DI GARLASCO: ANDREA SEMPIO NON HA UCCISO SOLO CHIARA POGGI

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