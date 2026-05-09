MediEdil inaugurato il salone dell’edilizia e del design | stand e seminari fino a domenica

Da palermotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata aperta ufficialmente l’ottava edizione di MediEdil presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo. La manifestazione, dedicata a professionisti dell’edilizia civile, industriale e del design, si svolge fino a domenica 10 maggio e prevede l’esposizione di stand e la realizzazione di seminari. L’ingresso è gratuito e l’evento raccoglie aziende e esperti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E’ stata inaugurata l’ottava edizione di MediEdil alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Il Salone dedicato ai professionisti del settore delle costruzioni civili e industriali e del design, rimarrà aperto fino a domenica 10 maggio con ingresso gratuito. Più di cento standisti, provenienti da.🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Mediedil a Palermo, alla Fiera del Mediterraneo torna il salone dell’edilizia civile e industrialeA Palermo sta per tornare Mediedil, il Salone dedicato ai professionisti del settore delle costruzioni civili e industriali, giunto alla settima...

Salone del Mobile, viaggio nel design con Giorgia Meloni fra stand e pubblicoPadiglioni subito affollati all’apertura della manifestazione che si tiene in Fiera Milano fino al 26 aprile e ha subito conquistato visitatori e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: MediEdil, inaugurato il salone dell’edilizia e del design: stand e seminari fino a domenica; Mediedil torna alla Fiera del Mediterraneo e fa di Palermo la vetrina dell’edilizia innovativa; Mediedil, Tamajo inaugura a Palermo il salone dell’edilizia e rilancia su innovazione e sviluppo.

mediedil inaugurato il saloneMediEdil a Palermo, il Salone dell’edilizia civile ed industriale alla Fiera del Mediterraneo dall’8 al 10 maggio 2026A Palermo sta per tornare Mediedil, il Salone dedicato ai professionisti del settore delle costruzioni civili e industriali, giunto alla settima edizione. Per tre giorni, a Palermo, da venerdì 8 a dom ... vivienna.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.