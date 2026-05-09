MediEdil inaugurato il salone dell’edilizia e del design | stand e seminari fino a domenica

E’ stata aperta ufficialmente l’ottava edizione di MediEdil presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo. La manifestazione, dedicata a professionisti dell’edilizia civile, industriale e del design, si svolge fino a domenica 10 maggio e prevede l’esposizione di stand e la realizzazione di seminari. L’ingresso è gratuito e l’evento raccoglie aziende e esperti del settore.

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