Applied Intuition Collaborates with Heidelberg Materials to Advance Innovation in Quarry Operations with Autonomous Haulage Fleets
Applied Intuition ha annunciato una collaborazione con Heidelberg Materials per introdurre veicoli autonomi nelle cave australiane. L’implementazione prevede l’utilizzo di flotte di camion senza conducente, con l’obiettivo di ottimizzare le operazioni di cava e di creare un nuovo modello di gestione in ambito edilizio e minerario. Questa iniziativa rappresenta una prima applicazione di veicoli intelligenti in un contesto di estrazione mineraria in Australia.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Deployment brings intelligent, vehicle-based autonomy to Australia, establishing a new operating model for construction and mining environments. SUNNYVALE, Calif., April 30, 2026 PRNewswire — Applied Intuition, Inc., a leader in physical AI, today announced its collaboration with Heidelberg Materials, one of the world’s largest integrated manufacturers of building materials and solutions, to deploy autonomous haulage systems for Heidelberg Materials’ quarry operations, starting in Clarence Sands, Australia. Applied Intuition will provide its Self-Driving System (SDS) for Construction to support autonomous haulage operations within Heidelberg Materials’ fleet of construction and mining vehicles in Australia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Semiconduttori: Applied Materials paga 252,5 milioni di dollari per export illegali in Cina. Indagini concluse.
KEENON Robotics Showcased Autonomous Cleaning Innovation at Interclean Amsterdam 2026
