Sigonella la nota del Governo | Nessun cambio di linea piena collaborazione con gli Stati Uniti

Da cataniatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo ha diffuso una nota in cui ribadisce che l'Italia non ha modificato la propria posizione riguardo all'utilizzo delle basi militari. In particolare, si afferma che il Paese continua a collaborare con gli Stati Uniti nel rispetto degli accordi internazionali e delle indicazioni fornite alle Camere. La comunicazione arriva in risposta a notizie di stampa che hanno sollevato discussioni sulla gestione delle strutture militari.

L'Esecutivo ribadisce che la propria linea è coerente e invariata, e che ogni richiesta viene valutata singolarmente, come già avvenuto in passato "In riferimento alle notizie di stampa sull'utilizzo delle basi militari, si ribadisce che l'Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere". Lo afferma una nota di Palazzo Chigi dopo il caso di Sigonella, spiegando che "la linea dell'Esecutivo è chiara, coerente e già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica. Ogni richiesta viene esaminata con attenzione, caso per caso, come sempre avvenuto anche in passato". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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