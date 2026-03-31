Sigonella la nota del Governo | Nessun cambio di linea piena collaborazione con gli Stati Uniti

Il Governo ha diffuso una nota in cui ribadisce che l'Italia non ha modificato la propria posizione riguardo all'utilizzo delle basi militari. In particolare, si afferma che il Paese continua a collaborare con gli Stati Uniti nel rispetto degli accordi internazionali e delle indicazioni fornite alle Camere. La comunicazione arriva in risposta a notizie di stampa che hanno sollevato discussioni sulla gestione delle strutture militari.

L'Esecutivo ribadisce che la propria linea è coerente e invariata, e che ogni richiesta viene valutata singolarmente, come già avvenuto in passato "In riferimento alle notizie di stampa sull'utilizzo delle basi militari, si ribadisce che l'Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere". Lo afferma una nota di Palazzo Chigi dopo il caso di Sigonella, spiegando che "la linea dell'Esecutivo è chiara, coerente e già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica. Ogni richiesta viene esaminata con attenzione, caso per caso, come sempre avvenuto anche in passato". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Leggi anche: L'Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa. Meloni: «Il governo rispetta i trattati, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi» Leggi anche: Iran, dalla guerra civile al cambio di governo: tutti gli scenari in caso di attacco mirato degli Stati Uniti Tutti gli aggiornamenti su Stati Uniti Temi più discussi: Iran. La Spagna chiude lo spazio aereo ai bombardieri Usa. Italia tra segnalazioni e smentite; L'Italia ha negato la base di Sigonella ad aerei americani; Allarme bomba a Sigonella mentre un drone spia Usa parte dalla base Nato per preparare l’attacco all’isola di Kharg; Guerra in Medio Oriente, Marano (M5S): Sigonella base strategica del conflitto, Schifani riferisca in aula. Un po’ di storia: Sigonella e il precedente del 1985. Quando Bettino Craxi disse no agli UsIl recente diniego dell’Italia all’utilizzo della base di Sigonella da parte degli Stati Uniti riporta alla memoria uno dei momenti ... 98zero.com Guerra Iran: l'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di SigonellaPolitica: Il diniego di Crosetto all atterraggio di un bombardiere, reso noto dal Corriere. E Palazzo Chigi rssicura: Nessuna frizione con i partner internazionali ... lapressa.it Sky tg24. . L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella, perché non sarebbe stata chiesta la necessaria autorizzazione. Il piano era stato comunicato mentre gli aerei erano già in volo. Partiamo da qui allo Sky Cube con Tonia Cartolano e Claudio Mart - facebook.com facebook Le strutture militari degli Stati Uniti in Italia che possono essere usate per la guerra in Iran x.com