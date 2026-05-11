Casale Molaioni un milione di euro per il recupero | biblioteca mostre e laboratori nella casa del Meco della Palanzana
La Provincia di Viterbo ha approvato un progetto da un milione di euro per il recupero del casale Molaioni, situato lungo la strada Sammartinese. L'intervento prevede la ristrutturazione della struttura, che ospiterà una biblioteca, mostre e laboratori. All’interno del complesso si trova anche una cappella dedicata al “Meco della Palanzana”, conosciuto come Domenico Barberi, chiamata comunemente la “Capellina”.
La Provincia di Viterbo ha dato il via libera al piano per sottrarre all'abbandono casale Molaioni. Un complesso lungo strada Sammartinese ricco di storia che, al suo interno, accoglie anche una piccola cappella dedicata al "Meco della Palanzana", Domenico Barberi, denominata la “Capellina del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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